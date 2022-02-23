Помощь пришла. Беженцы из Донбасса нашли комфорт и поддержку в лагере в Волоколамске

Депутат Госдумы от 120 округа Московской области Сергей Колунов приехал в Волоколамск. Он навестил беженцев из ДНР и узнал, как именно их разместили.

В лагерь в Волоколамске приехали 159 беженцев — матери-одиночки, многодетные семьи и дети. Среди них — трое детей до года, один — от 1,5 до трех лет, а еще шесть — до двух лет. Все они эвакуировались с ограниченным количеством одежды. Некоторые из них приехали в Россию приболевшими, из-за чего сейчас проходят усиленный медосмотр.

В лагере депутат посетил столовую, в которой питаются жители ДНР. Он поинтересовался у кухарок, как им удается готовить на такое большое количество людей. Директор лагеря, где разместили беженцев, рассказала ему, что заведению не хватает самокатов и велосипедов для детей.

«Чтобы мы могли маленьких деток собрать вместе и они могли с вожатыми поиграть», — заявила она.

Во время прогулки по территории лагеря, депутат Госдумы поинтересовался у приезжих, как долго они добирались до Волоколамска. Женщины рассказали ему, что выехали из Таганрога в воскресенье. До Подмосковья они добирались на поезде, который, по их словам, был чистым, теплым и комфортным.

Специально для беженцев волонтеры привезли гладильные доски и сушилки для белья. Колунова заверили, что жителей ДНР обеспечивают необходимыми детскими кроватками и одеждой.

Русский человек, по словам Колунова, отличается добрым характером и всегда помогает людям. Депутат детально поговорил с беженцами и узнал, в чем именно они нуждаются. Проблемы, с которыми они столкнулись, как отметил депутат Госдумы, просты и понятны. Он заверил, что поможет жителям ДНР.