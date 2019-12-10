Более 250 семей получат помощь при покупке жилья в Подмосковье в 2020 году

В Московской области утвердили список молодых семей, которым полагаются социальные выплаты на приобретение жилья в следующем году. Об этом сообщила пресс-служба Министерства жилищной политики Подмосковья.

В список вошли молодые семьи из 46 муниципалитетов Московской области. Больше всего заявок на социальную помощь подали в Сергиевом Посаде, Наро-Фоминске, Дмитрове, Щелкове и Солнечногорске.

«254 семьи в рамках программы „Обеспечение жильем молодых семей“ получат свидетельство о социальных выплатах на приобретение жилья в первом квартале 2020 года. Размер социальных выплат составит 35% от расчетной стоимости жилья. На данный момент органы местного самоуправления доводят эту информацию до семей-участников программы», — рассказала министр жилищной политики региона Инна Федотова.

Источник фото: Министерство жилищной политики МО

Чтобы получить социальную помощь, нужно принять участие в программе «Обеспечение жильем молодых семей». Критерии: возраст родителей не превышает 35 лет, они живут в Подмосковье, признаны нуждающимися в жилье и имеют доходы, которых хватит для оплаты расчетной стоимости квартиры.

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Подать заявку нужно в орган местного самоуправления по месту жительства в Московской области.