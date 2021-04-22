Помощь «детям-бабочкам». Первый в России Центр генных дерматозов открылся в Подмосковье

В Московской области открыли первый в стране детский Центр генных дерматозов. Он заработал на базе Детского клинического многопрофильного центра Подмосковья. Там будут лечить детей с редкими генетическими заболеваниями кожи. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

В новом центре будут помогать детям с редкими генетическими заболеваниями кожи, в том числе с буллезным эпидермолизом — это «дети-бабочки» — и ихтиозом — «дети-рыбки».

«Очень важно, чтобы дети с генными кожными заболеваниями могли получить необходимую медицинскую помощь. В региональном Центре генных дерматозов им будет доступна не только высокоточная диагностика, но и качественное лечение», — отметила министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

В центре будут принимать педиатр, дерматолог, офтальмолог, гастроэнтеролог, гематолог, хирург, диетолог и психолог. Осмотры будут проводить по системе мультидисциплинарного подхода, то есть постановкой диагноза и назначением лечения будет заниматься консилиум врачей. Попасть на приме в центр можно по направлению лечащего врача в поликлинике.

Поддержку в открытии Центра генных дерматозов оказал благотворительный фонд «Дети-бабочки».