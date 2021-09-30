Помощь банков при развитии «зеленой повестки» обсудили на конгрессе в Сколкове

«Зеленая повестка» может стать драйвером развития страны, хотя энергопереход стоит немалых финансовых ресурсов и усилий. Такое мнение выразила первый вице-президент Газпромбанка Наталья Третьяк на Международном конгрессе по устойчивому развитию, где она, в частности, выступила модератором в сессии «Энергетический сектор в эпоху энергоперехода».

По ее словам, Газпромбанк уже давно участвует в этой повестке. Она отметила, что высокая доля клиентов финансовой организации относится к секторам экономики, характеризующимся высокой углеродоемкостью. Поэтому одним из направлений, которое банк выбрал для себя в качестве вектора, стало оказание помощи клиентам с их технологической трансформацией, направленной на снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Помимо этого, Газпромбанк активно реализует инфраструктурные проекты и проекты на основе государственного и частного партнерства. Такие механизмы, по ее словам, позволяют сделать долгосрочные инвестиции в создание новой инфраструктуры либо преобразование текущей инфраструктуры. Это тоже очень эффективный механизм, и портфель таких проектов достаточно высок у банка в силу того, что он реализует их достаточно долгое время, подчеркнула Третьяк.

«Мы финансируем проекты, направленные на преобразование энергетического сектора. В частности, мы лидеры по финансированию проектов по возобновляемой энергетике», — обратила внимание первый вице-президент банка.

Также есть множество проектов в области транспорта, которые помогают снизить негативное воздействие и количество выхлопных газов. Есть проекты по переработке мусора.

«Мы открыты для сотрудничества, работаем и с сектором образования и науки, интересуясь теми разработками и наработками, которые есть. Мы активно вовлечены в повестку наших регуляторов, стараемся, чтобы весь наш экспертный потенциал был использован при разработке национального законодательства в области устойчивого развития», — сказала Третьяк.

По ее мнению, конгресс, который сейчас проходит в Сколкове, является прекрасной площадкой для обмена мнениями и опытом. Она отметила, что ей очень понравились результаты уже первых сессий — видна заинтересованность международных экспертов опытом России.

«Я уверена, что это взаимовыгодные процессы обмена опытом, позициями и выработка общих точек зрения. В любом случае мы работаем на единый результат, чтобы наши дети жили в чистом и красивом мире», — заключила Третьяк.

Международный конгресс по устойчивому развитию проходит в Сколкове.