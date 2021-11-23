«Помогут спасти жизни в самые сложные моменты». Медработникам в Подмосковье передали 39 машин скорой помощи

Серпуховская подстанция скорой медицинской помощи обслуживает не только жителей своего городского округа, но и Протвина. Качество оказываемой помощи во многом зависит и от оснащенности машин скорой помощи. Во вторник на подстанции медикам Подмосковья передали 39 новых автомобилей. Ключи медработникам вручил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Вручение ключей от новых машин

«С удовольствием вручаю ключи. Я очень надеюсь, что эти машины с водителями, врачами, фельдшерами будут спасать жизни, будут помогать людям в самых сложных моментах. Нет человека, нет семьи, которая бы не обращалась в службу скорой помощи», — сказал Воробьев.

Теперь в муниципалитеты Подмосковья поступят еще 24 новые «газели» и 15 машин марки Ford. Губернатор поблагодарил всех сотрудников скорой помощи за их работу. По его словам, он регулярно общается с врачами, фельдшерами и водителями и знает, какая нагрузка лежит на них.

«Хотел начать со слов благодарности всем, кто работает в службе скорой помощи. Мы стараемся ее постоянно обновлять, усиливать. Конечно, хотим, чтобы каждый, кто рассчитывал на неотложную скорую помощь, мог ее получить. Стараемся машины покупать самые современные, оснащенные. Вам это лучше чувствуется, вы это знаете. Ключевая задача, чтобы к минимуму свести жалобы», — отметил глава региона.

Он рассказал, что в этом году машин скорой помощи стало на 30% больше. Если ранее их насчитывалось около 400, то сейчас их уже 640.

«Замечательные машины»

Заведующий Серпуховской подстанцией Алексей Кобышев сказал, что доволен новыми машинами.

«Замечательные машины, это первые Ford у нас на подстанции», — сказал он.

По его словам, в них есть все для реанимационных услуг: дефибрилляторы, ИВЛ.

«И то, и то работает, но „газель“ хорошо поменять бы в Солнечногорске, одну машину получаем, желательно бы еще. И по поводу зарплаты. Водителей новых хотят привлечь, но маленькая зарплата», — сказал один из водителей.

Губернатор ответил, что действительно, такой вопрос стоит на повестке дня. Работники из других городов тоже ждут повышения зарплаты.

«Будем думать, как ее обеспечить. <...> Слышу вас, будем давать ответ на этот вопрос», — заявил глава региона.

Также Воробьев обсудил с сотрудниками Серпуховской подстанции ее ремонт.

«Мы проанализировали все подстанции, мы демонтировали 15, дальше будем приводить их в порядок. За год должны построить, ищем решения быстрые, в том числе по площади. Понимаем, что станция должна быть современной», — заявил Воробьев.

Участки для работников скорой помощи

Кобышев уже два года заведует Серпуховской подстанцией скорой помощи, ранее семь лет работал в качестве анестезиолога-реаниматолога.В этом году получил земельный участок по льготной ипотеке, который находится в черте города.

«Узнали в конце лета и уже сейчас его оформили. Всем занималась администрация, нам нужно было только подать заявление. Планируем построить дом и наслаждаться деревенским бытом по выходным», — рассказал о своих план заведующий.

На встрече с губернатором Андреем Воробьевым была поднята тема получения жилья для сотрудников скорой помощи, которые не являются медработниками.

«Если бы была какая-то поддержка по приобретению жилья, я думаю, что народ бы привлекался с большим удовольствием», — сказал механик Воскресенской станции скорой помощи.

Губернатор ответил, что власти будут думать над этим вопросом.

Серпуховская подстанция скорой медицинской помощи обслуживает жителей Серпухова и Протвина — в общей сложности 195 815 человек.

Станция находится в здании 1979 года постройки. С ноября 2020 по март 2021-го там провели капитальный ремонт. Муниципалитет заменил асфальтовое покрытие на территории Серпуховской подстанции.