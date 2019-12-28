Помогут любым животным. Ветеринарный кабинет заработал в коломенском селе Макшеево

Жителям Макшеева и близлежащих населенных пунктов теперь не придется ездить в город, чтобы показать своих домашних питомцев ветеринару. В селе начал работать специализированный кабинет.

Пока основные пациенты здесь — кошки и собаки, но ветеринары уверяют, что могут оказывать помощь любым домашним животным.

«Мы готовы принимать и коров, и овец, и свиней, и птиц», — отметила Марина Мишина, ведущий врач Коломенской ветеринарной станции.

Помещение для работы ветеринаров предоставила администрация муниципалитета. Это первый сельский веткабинет на территории Коломенского городского округа.

Попасть на прием и показать своих животных врачам можно с 9:00 до 18:00. Кабинет работает без обеда. Понедельник и вторник — выходные дни.