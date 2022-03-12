Помогли в сложный момент. Глава Дубны наградил волонтеров-медиков за работу в пандемию

Глава городского округа Дубна Сергей Куликов наградил волонтеров-медиков за работу во время пандемии коронавируса. Благодарности получили 14 волонтеров.

«Волонтерское движение — это важно, внимание к нему есть и от президента Владимира Путина, и от губернатора Андрея Воробьева. Оно нам действительно помогает, особенно это стало заметно, когда вновь ковид активизировался, появились новые штаммы. Большое количество вызовов пошло, и волонтеры из техникума, колледжа, университета очень помогли нашим лечебным учреждениям», — подчеркнул Сергей Куликов.

Большинство волонтеров — из третьего структурного подразделения Дмитровского техникума. Направление «сестринское дело» здесь создали только в 2021 году.

«У нас обучаются 50 человек, это две группы, есть еще группа косметологов. Было приобретено оборудование на 12 миллионов рублей, отремонтирован отсек под медицинское направление», — сообщила директор техникума Ирина Александровская.

Глава Дубны осмотрел учебные помещения и отметил, что руководители техникума проделали фантастическую работу.

Поблагодарить студентов пришли и представители девятой медсанчасти дубненской городской больницы. Волонтеры помогли создать на базе МСЧ кол-центр и сами принимали сотни звонков от жителей.

«Они информировали граждан о кратности посещения врача, организовали работу по записи. Тем, кому была необходима доставка наших лекарственных препаратов, все это доставлялось на дом. Затем данные вносились в специальную базу», — пояснила главный врач ФБУЗ МСЧ № 9 ФМБА России Ирина Ларионова.

Среди тех, кто получил благодарность от главы Дубны, — первокурсник Дмитровского техникума Сергей Курышев. На пике последней волны коронавируса, когда распространился штамм «омикрон», студент-медик отправился волонтером в Дубненскую городскую больницу, где брал ПЦР-тесты. Отработал две с половиной недели.

«Я был настолько вдохновлен из-за того, что занимаюсь тем, чем хочу заниматься, с чем хотел связать свою жизнь! Я чувствую вдохновение: я помогаю людям, делаю общественно полезное дело», — признался Сергей.

Врачи Дубненской городской больницы и девятой медсанчасти сообщили, что ждут студентов на практику, а тех, кто уже себя зарекомендовал, готовы в будущем принять на работу.