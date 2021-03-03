Санитарная авиация Подмосковья помогла 26 пациентам за два месяца

Санитарная авиация Подмосковья экстренно доставила в больницы 26 пациентов с января. В помощи особенно нуждались пострадавшие в ДТП и те, кому требовалась срочная транспортировка в медицинские центры.

Об этом рассказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова. По ее словам, в этом году запланировали выполнить около 450 вылетов.

Санитарная авиация необходима для доставки пациентов в медицинские организации Светлана Стригункова.

С начала года силами санитарной авиации транспортировали 26 человек, из которых 14 — дети.

По словам министра, служба санитарной авиации крайне важна, поскольку Московская область крупная. Специалистам удается оперативно эвакуировать пациентов даже с отдаленных территорий и в условиях загруженных дорог.