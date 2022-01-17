Помогавших во время пожара в доме престарелых в Пушкино отца с сыном наградили в Подмосковье

Пожар в микрорайоне Звягино городского округа Пушкино произошел во второй половине дня 11 января. Загорелось здание дома престарелых, было эвакуировано почти 60 человек. Помогали спасать людей неравнодушные местные жители, среди которых — Сергей Корнеев и его сын Никита.

Источник фото: телеканал «360»

Здание загорелось днем 11 января. Из объятого пламенем дома для пожилых людей эвакуировали почти 60 человек — и постояльцев, и сотрудников. Обошлось без пострадавших.

«Заметили дым и решили разобраться. Когда на соседнюю улицу зашли, поняли, что это дом престарелых», — вспоминает Сергей Корнеев.

Большинство строений в Звягино — деревянные, поэтому периодически случаются пожары. Сплоченные жители всегда помогают друг другу.

«Вот тут лежали маломобильные и персонал, пожарные и местные, кто подтянулся, помогали переносить их к скорым, они стояли там вот вдали. Мы решили помочь с папой», — рассказывает учащийся 5-го класса Никита Корнеев.

Источник фото: телеканал «360»

Переносили всеми подручными способами, были вообще неходячие, их на носилках переносили, а мы именно тех, кого поддерживаешь — и человек идет. Неприятный факт, что они как были в легкой одежде, так их и эвакуировали Никита Корнеев житель г. о. Пушкино

Шокированным жителям сгоревшего интерната была необходима помощь. Жители Звягино отдавали им свою одежду, грели в своих домах до прибытия соцслужб.

Власти отметили поступок Никиты и его папы, поблагодарили за неравнодушие и вручили благодарственные письма.