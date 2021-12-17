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    17 декабря 2021, 17:50

    Помогать по зову сердца. Участники форума «Волонтеры Подмосковья» рассказали, почему стали добровольцами

    Александра Ломейко, Максим Беспалов

    В Московской области добровольческая деятельность объединила уже многих. Волонтерами становятся из-за потребности помогать другим, в желании исполнять мечты и делать добро. Об этом «360» рассказали участники итогового форума «Волонтеры Подмосковья».

    Помогать по зову сердца. Участники форума «Волонтеры Подмосковья» рассказали, почему стали добровольцами

    Председатель регионального отделения Красного Креста Евгения Морозова заметила, что сначала помогаешь друзьям и знакомым. Потом поддерживаешь совершенно незнакомых людей, которым это необходимо.

    «[Пришла, потому что] потребность помогать людям. <…> Просто понимаешь, что твои знания кому-то нужны и что у тебя есть в этом потребность. Наверное, так», — сказала она.

    Образ жизни — волонтер

    Работа российского Красного Креста, добавила Морозова, основана как раз на участии добровольцев. Жизнь женщины связана с этим больше 30 лет: в организацию она пришла по приглашению одноклассницы в 1982 году.

    Есть подработка, есть муж, есть родители, которые сначала поощряли это очень, потому что считали, что деньги — это не основное. Но у меня действительно человеческая потребность просто в этом

    Евгения Морозова.

    Морозова пояснила, что основная деятельность подмосковного Красного Креста связана с организацией и пропагандой безвозмездного донорства крови.

    «Когда помогаешь людям, это так трогательно — до слез, чувствуешь, что сделал большое дело. Запас крови является стратегическим запасом, и доноры нам действительно нужны», — сказала она.

    Представитель отделения Красного Креста в Щелкове Надежда Гончарова тоже более 30 лет занимается общественной работой.

    «Это по зову сердца. Добровольчество — образ жизни, от которого невозможно отказаться, попробовав один раз. Знаете, одна из заповедей Красного Креста — „не касается, пока не коснется“. В свое время была необходимость в крови у членов моей семьи. [Это было] отправной точкой. Сначала стала донором, потом — волонтером», — поделилась Гончарова.

    Она заметила, что в период пандемии и самоизоляции многие нуждались в ежедневной, если не в ежечасной помощи — прежде всего в психологической. И не только представители старшего поколения. Поддержку им оказывали в том числе волонтеры.

    Исполняя мечты

    Официальная должность Ольги Эбич — менеджер по работе с благотворителями фонда «Вера». Но если говорить простым языком, то она исполняет мечты подопечных фонда.

    «Если неофициально, я занимаюсь тем, что исполняю мечты подопечных. Это непросто, и самое страшное — не успеть. Мы пишем историю, чтобы человек откликнулся. И чаще всего они откликаются», — поделилась Эбич.

    Например, осенью 2021 года при ее содействии одна из подопечных фонда исполнила мечту — поговорила с Джаредом Лето.

    Наш фонд занимается паллиативной помощью — неизлечимо больным. Поэтому нам особенно остро и важно этим заниматься. Я помогаю не только детям, но и взрослым. Мечты взрослых тоже исполняются. Когда человеку не больно, не страшно, не одиноко, у него появляются силы мечтать

    Ольга Эбич.

    Эбич заметила, что совмещать волонтерство с другой деятельностью, в том числе и работой, вполне возможно. Необязательно посвящать себя добровольчеству на 100%.

    «Волонтерство — такая история, которой необязательно отдавать 100% своего времени. Ты даже можешь помогать не выходя из дома. И здорово, что у молодежи такая возможность есть», — заключила она.

    Примером такой помощи является участие в благотворительности видеоблогера и певицы Марьяны Ро. Девушка стала одним из гостей форума. На мероприятии ей предложили навещать ветеранов, и Марьяна Ро с радостью согласилась.

    Ро добавила, что каждый месяц перечисляет доход от своего секонд-хэнда в различные фонды, а сама на благотворительной деятельности не зарабатывает. Помогать другим девушка решила сама.

    «В семье было принято помогать людям. Мы всегда жили в достатке и считаем, что, если есть у нас, мы должны помогать и остальным. Когда я делаю добро, <…> чувствую, что это оно. Я хочу помогать, мне это очень нравится», — подчеркнула блогер.