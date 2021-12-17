Помогать по зову сердца. Участники форума «Волонтеры Подмосковья» рассказали, почему стали добровольцами

В Московской области добровольческая деятельность объединила уже многих. Волонтерами становятся из-за потребности помогать другим, в желании исполнять мечты и делать добро. Об этом «360» рассказали участники итогового форума «Волонтеры Подмосковья».

Председатель регионального отделения Красного Креста Евгения Морозова заметила, что сначала помогаешь друзьям и знакомым. Потом поддерживаешь совершенно незнакомых людей, которым это необходимо.

«[Пришла, потому что] потребность помогать людям. <…> Просто понимаешь, что твои знания кому-то нужны и что у тебя есть в этом потребность. Наверное, так», — сказала она.

Образ жизни — волонтер

Работа российского Красного Креста, добавила Морозова, основана как раз на участии добровольцев. Жизнь женщины связана с этим больше 30 лет: в организацию она пришла по приглашению одноклассницы в 1982 году.

Есть подработка, есть муж, есть родители, которые сначала поощряли это очень, потому что считали, что деньги — это не основное. Но у меня действительно человеческая потребность просто в этом Евгения Морозова.

Морозова пояснила, что основная деятельность подмосковного Красного Креста связана с организацией и пропагандой безвозмездного донорства крови.

«Когда помогаешь людям, это так трогательно — до слез, чувствуешь, что сделал большое дело. Запас крови является стратегическим запасом, и доноры нам действительно нужны», — сказала она.

Представитель отделения Красного Креста в Щелкове Надежда Гончарова тоже более 30 лет занимается общественной работой.

«Это по зову сердца. Добровольчество — образ жизни, от которого невозможно отказаться, попробовав один раз. Знаете, одна из заповедей Красного Креста — „не касается, пока не коснется“. В свое время была необходимость в крови у членов моей семьи. [Это было] отправной точкой. Сначала стала донором, потом — волонтером», — поделилась Гончарова.

Она заметила, что в период пандемии и самоизоляции многие нуждались в ежедневной, если не в ежечасной помощи — прежде всего в психологической. И не только представители старшего поколения. Поддержку им оказывали в том числе волонтеры.

Исполняя мечты

Официальная должность Ольги Эбич — менеджер по работе с благотворителями фонда «Вера». Но если говорить простым языком, то она исполняет мечты подопечных фонда.

«Если неофициально, я занимаюсь тем, что исполняю мечты подопечных. Это непросто, и самое страшное — не успеть. Мы пишем историю, чтобы человек откликнулся. И чаще всего они откликаются», — поделилась Эбич.

Например, осенью 2021 года при ее содействии одна из подопечных фонда исполнила мечту — поговорила с Джаредом Лето.

Наш фонд занимается паллиативной помощью — неизлечимо больным. Поэтому нам особенно остро и важно этим заниматься. Я помогаю не только детям, но и взрослым. Мечты взрослых тоже исполняются. Когда человеку не больно, не страшно, не одиноко, у него появляются силы мечтать Ольга Эбич.

Эбич заметила, что совмещать волонтерство с другой деятельностью, в том числе и работой, вполне возможно. Необязательно посвящать себя добровольчеству на 100%.

«Волонтерство — такая история, которой необязательно отдавать 100% своего времени. Ты даже можешь помогать не выходя из дома. И здорово, что у молодежи такая возможность есть», — заключила она.

Примером такой помощи является участие в благотворительности видеоблогера и певицы Марьяны Ро. Девушка стала одним из гостей форума. На мероприятии ей предложили навещать ветеранов, и Марьяна Ро с радостью согласилась.

Ро добавила, что каждый месяц перечисляет доход от своего секонд-хэнда в различные фонды, а сама на благотворительной деятельности не зарабатывает. Помогать другим девушка решила сама.

«В семье было принято помогать людям. Мы всегда жили в достатке и считаем, что, если есть у нас, мы должны помогать и остальным. Когда я делаю добро, <…> чувствую, что это оно. Я хочу помогать, мне это очень нравится», — подчеркнула блогер.