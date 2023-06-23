Эксклюзив 23 июня 2023, 03:36 «Помогают делом». Глава фонда «Защитники Отечества» в Подмосковье рассказала об услугах для участников СВО Глава фонда «Защитники Отечества» в Подмосковье перечислила услуги для участников СВО Телеканал «360»

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Фонд «Защитники Отечества», созданный по инициативе президента России Владимира Путина, не только помогает военнослужащим и их семьям в решении проблемных вопросов, но и оказывает различный спектр услуг. О них в интервью «360» рассказала глава подмосковного отделения Ольга Ермакова.

По ее словам, в фонде есть много разных ответвлений, направленных на оказание услуг военным и ветеранам в самых разных сферах.

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«Кроме социальных координаторов, которые выясняют проблемы, у нас есть юрист, который решает различные правовые вопросы, у нас представитель Комитета семей воинов Отечества, который свяжется с властью в округах и поможет в решении бытовых вопросов или вопросов, которые можно решить только на месте» — рассказала Ермакова.

В фонде действует социальная служба из министерства социального развития Московской области. Военнослужащим готовы помочь в трудоустройстве или профориентации, так как некоторые из них в силу ранений готовы сменить профессию.

«У нас есть представитель ФСС, который может оформить все технические реабилитационные средства (коляски костыли), что у нас находится в региональном перечне и подать заявку на их получение», — добавила глава подмосковного отделения.

А для приема заявок и решения большого спектра вопросов в офисе фонда работают два представителя МФЦ. Многие вопросы можно решить в формате одного окна.

«К нам приезжают делегации из округов. И не просто приезжают, а привозят ребят, которым нужна помощь и они эту помощь получают. У нас уже были в гостях Химки, Чехов, Пушкинский, Власиха, Королев, Люберцы. Извините, если кого-то забыла. Очень приятно, что приезжают и даже предлагают помощь уже фонду. Делом», — подчеркнула Ольга Ермакова.

Структура самого фонда состоит из центрального аппарата во главе с руководителем, а также 89 региональных отделений. В каждом округе должен появиться свой представитель.