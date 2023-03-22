Эксклюзив 22 марта 2023, 14:47 Помогает нести службу. Такса Симона стала талисманом пожарной части в Шатуре Такса Симона стала помощником и талисманом пожарной части в Шатуре

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Такса по кличке Симона стала настоящим талисманом для 292-й пожарно-спасательной части в Шатуре. Уже 10 лет она часть команды «Мособлпожспаса» и вместе со своим хозяином несет службу, выезжая на задания с дежурным караулом.

Симона появилась там еще маленьким щенком. Ее принес показать коллегам водитель пожарной машины Дмитрий Быков.

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Сегодня такса — часть дружной команды и стала всеобщей любимицей. Она выезжает с дежурным караулом в рейды, участвует в проверке территорий и даже является бессменным игроком в пожарный футбол.

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«Местные жители сначала удивлялись нашему четвероногому помощнику, а затем поддались обаянию и, я уверен, даже лучше стали запоминать важные советы. А еще без Симоны не обходится ни одна игра в футбол. На своих коротких лапках она приносит нам мяч, когда он покидает пределы футбольного поля», — рассказал начальник ПСЧ-292 Валерий Чернецов.

Такса ждет сотрудников в части, когда они выезжают на задания, и радуется, если ее берут с собой в профилактические рейды. Вместе с ними она патрулирует водоемы и другие объекты.

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