Помогает ли китайская гимнастика цигун бороться с коронавирусом?

Как уверяет солнечногорский практик китайской гимнастики Олег Иванов, цигун — чуть ли не единственная надежда человечества в борьбе с коронавирусом. Мы обратились в Пекинское бюро традиционной китайской медицины и получили ответ на вопрос, насколько эффективен цигун в профилактике коронавируса.

Жители Солнечногорска все же активно записываются на занятия.

«Скорее всего, поможет. Это же профилактика дыхания, а там все связано. Происходит помощь организму, ничего не застаивается и легкие работают», — говорит участница практики Лариса Иванова.

Источник фото: телеканал «360»

А все благодаря освобождению внутренней энергии. Выполняя комплекс «игры зверей», можно уберечь внутренние органы. Есть тигр, журавль, медведь и олень.

Источник фото: телеканал «360»

«Цигун укрепляет систему, то есть тело человека и сопротивляемость заболеванию. Это точно, это совершенно известно», — говорит инструктор оздоровительного цигун Олег Иванов.

Источник фото: телеканал «360»

А вот профессиональные медики такого оптимизма не разделяют — нет, мол, еще средства, которое спасет от коронавируса.

Источник фото: телеканал «360»

«Что касается действия на вирусную инфекцию, тут доказательств о пользе этой гимнастики нет. По излечению коронавируса доказательно базы никакой нет», — сказала врач-терапевт терапевтического отделения Солнечногорской ЦРБ Галина Комарова.

Источник фото: телеканал «360»

В последнее время «хайпануть» на коронавирусе пытаются многие. В интернете предлагают различные методики и приспособления для защиты. Например, в Москве продают чудо-швабру, помогающую избавиться от микробов. А китайские компании выпускают лампы для дезинфекции помещений и разрабатывают умные маски для защиты легких.

Источник фото: телеканал «360»

Гимнастика «цигун», как и коронавирус, родом из Китая. Там сейчас цигун практикуют почти во всех регионах страны. Им занимаются как ученые и медики, так и обычные жители. Эффективность таких упражнений китайцы уже доказали. За комментарием мы обратились в Пекинское бюро традиционной китайской медицины.

Источник фото: телеканал «360»

«Официальное заявление Пекинского бюро традиционной китайской медицины: Бадуаньцзинь и оздоровительный цигун используется как часть профилактики и лечения коронавируса. Но это только китайская версия», — прокомментировали в Пекинском бюро традиционной китайской медицины.

Источник фото: телеканал «360»

Пока вакцину еще не изобрели, можно прибегнуть и к китайским методикам. Хуже точно не будет. Главное — не попадитесь на уловки мошенников. Обычная гимнастика не может стоить баснословных денег. И все-таки не забывайте мыть руки.