«Помогает бороться за жизни». Подмосковье обеспечило водой Институт неотложной хирургии в ДНР

Автоцистерна акции «Доброе дело» прибыла из Подмосковья в Донбасс. Там она уже несколько недель снабжает водой Институт неотложной и восстановительной хирургии имени В. К. Гусака.

Руководитель института профессор Эмиль Фисталь поблагодарил неравнодушных жителей Подмосковья за поддержку, которую они оказывают Донбассу уже несколько месяцев, поставляя гуманитарную помощь и лекарства.

«Автоцистерна, которую передали из Московской области, вот уже несколько недель снабжает наше медучреждение водой. Ее своевременная поставка помогает успешно бороться за жизни пациентов, в том числе находящихся на лечении в отделениях реанимации и интенсивной терапии», — сказал врач.

Акция «Доброе дело» была запущена по инициативе школьников. Ее поддержал губернатор Андрей Воробьев. Все неравнодушные жители области могут принести в пункты приема продукты, одежду, бытовую химию и другие предметы первой необходимости. К акции присоединились и представители бизнеса. Так, брендированную автоцистерну предоставила компания «Биоэн». Руководитель Олег Максимов рассказал, что отправили ее еще весной — тогда она снабжала водой местных жителей. Теперь она помогает врачам и пациентам.

«Очень здорово, что все это время с ее помощью люди имели доступ к питьевой воде, а теперь она помогает в лечении пациентов Института неотложной и восстановительной хирургии ДНР. Мы рады, что смогли внести свою лепту и оказать помощь тем, кто в ней нуждается», — сказал Максимов.

Помочь жителям ДНР и ЛНР можно в 78 волонтерских пунктах Подмосковья. Узнать об их расположении можно на сайте volontermo.ru. Собранную гуманитарную помощь отвозят в Донецк, Ясиноватую, Мариуполь, Горловку, Запорожье, Новоазовский и Тельмановский районы, Светлодарск, Рубежное, Северодонецк и Первомайск.

Ранее губернатор Андрей Воробьев встретился с приемной семьей, которая взяла на воспитание детей из Донбасса, и поздравил ребят с днем рождения.