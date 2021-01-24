Помочь маленькой Амине. Благотворительный фонд открыл сбор средств для девочки из Подмосковья с раком сетчатки глаза

Двухлетней Амине каждый день приходится носить на глазу пластырь из-за рака сетчатки. Девочка прошла уже пять курсов химиотерапии. Опухоль стала неактивна, но рак может снова вернуться. На лечение требуется пять миллионов рублей, которые помогает собрать благотворительный фонд. Помочь ребенку одолеть страшную болезнь можете и вы.

Амине приходится носить пластырь каждый день, чтобы левый глаз отдыхал, а зрение улучшалось. При этом больной правый глаз работает сразу за оба. Рак сетчатки нашли у девочки, когда ей было 10 месяцев. Сначала небольшой блик возле зрачка заметила мать Амины. Позже врачи сообщили, что возле зрительного нерва развилась опухоль.

«Показала мужу, муж ничего не увидел. Через несколько дней и мужу удалось рассмотреть, показали офтальмологу. Был осмотр под расширенным зрачком, врач сразу сказал — это злокачественная опухоль, рак», — рассказала «360» мать девочки Юлия Биксалеева.

Пока Амина проходила обследования опухоль сетчатки выросла в несколько раз. Девочке назначили пять курсов химиотерапии.

«Первая химия прошла очень тяжело, ребенок отказывался есть. <…> После второй на подушке я заметила волосы. Волосы начали выпадать, пришлось побрить налысо, и в стенах онкоцентра мы уже ничем не отличались от других больных детей», — поделилась девушка.

Химия убила часть раковых клеток, поэтому опухоль неактивна. Зрение на правом глазу восстановилось всего на 5%. При этом рак может снова вернуться, для его окончательной победы требуется лазерная термотерапия. Процедуру могут провести в офтальмологической клинике в Швейцарии, но на лечение нужно 5 606 400 рублей.

«Часть опухоли у нас находится в очень опасном положении. Если будет рецидив, не дай Бог, опухоль может уйти в организм — поражается головной мозг, костный мозг», — пояснила Биксалеева.

Источник фото: телеканал «360»

Сейчас сбор средств для лечения Амины ведет благотворительный фонд «Алеша». Родители обратились за помощью, так как исчерпали уже все свои сбережения и продали все возможное. Суммы 5,6 миллиона рублей хватит девочке на годовое лечение, после которого возможна стойкая ремиссия. Помочь маленькой Амине можно, отправив SMS на номер 9112 с суммой пожертвования. Другие способы можно найти на сайте фонда.