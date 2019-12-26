    26 декабря 2019, 10:38

    Помочь детям поскорее выздороветь. Игровые комнаты открыли в больницах Балашихи

    Анастасия Максимовских

    Первые детские игровые комнаты торжественно открыли в Балашихинской областной больнице на шоссе Энтузиастов и в филиале № 3 на Носовихинском шоссе. Символическую красную ленту вместе с детьми перерезали депутат Государственной Думы РФ Максим Сураев и советник губернатора Московской области Александр Коган.
    Помочь детям поскорее выздороветь. Игровые комнаты открыли в больницах Балашихи
    Помочь детям поскорее выздороветь. Игровые комнаты открыли в больницах Балашихи | Изображение 1

    «Детям комната понравилась. Если она поможет хотя бы одному малышу быстрее выздороветь — значит все это не зря. Конечно, комната будет расширяться. Ее основная задача — помочь детям отвлечься во время пребывания в больнице», — сказал Максим Сураев.

    Помочь детям поскорее выздороветь. Игровые комнаты открыли в больницах Балашихи | Изображение 2

    В 2020 году в детском отделении больницы планируется провести капремонт. Игровую комнату расширят, добавят горки, бассейн с шариками, стены украсят персонажами из мультфильмов.

    Помочь детям поскорее выздороветь. Игровые комнаты открыли в больницах Балашихи | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    «Запрос по открытию такой комнаты был достаточно давно, но за эту работу никто не брался. Сейчас поставлена задача организовать места отдыха в каждой больнице, чтобы повышать настроение детей, ведь от этого во многом зависит их выздоровление», — сказал Александр Коган.

    Помочь детям поскорее выздороветь. Игровые комнаты открыли в больницах Балашихи | Изображение 4

    В каждой доброй комнате обязательно есть доска для рисования, складывания чисел и изучения алфавита, телевизор с мультфильмами, настольные игры.