Помочь детям поскорее выздороветь. Игровые комнаты открыли в больницах Балашихи

Первые детские игровые комнаты торжественно открыли в Балашихинской областной больнице на шоссе Энтузиастов и в филиале № 3 на Носовихинском шоссе. Символическую красную ленту вместе с детьми перерезали депутат Государственной Думы РФ Максим Сураев и советник губернатора Московской области Александр Коган.

«Детям комната понравилась. Если она поможет хотя бы одному малышу быстрее выздороветь — значит все это не зря. Конечно, комната будет расширяться. Ее основная задача — помочь детям отвлечься во время пребывания в больнице», — сказал Максим Сураев.

В 2020 году в детском отделении больницы планируется провести капремонт. Игровую комнату расширят, добавят горки, бассейн с шариками, стены украсят персонажами из мультфильмов.

Источник фото: телеканал «360»

«Запрос по открытию такой комнаты был достаточно давно, но за эту работу никто не брался. Сейчас поставлена задача организовать места отдыха в каждой больнице, чтобы повышать настроение детей, ведь от этого во многом зависит их выздоровление», — сказал Александр Коган.

В каждой доброй комнате обязательно есть доска для рисования, складывания чисел и изучения алфавита, телевизор с мультфильмами, настольные игры.