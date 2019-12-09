Помочь детям. Мама ребенка с ДЦП открыла реабилитационный центр в своей квартире в Воскресенске

Мать особенного ребенка из Воскресенска устроила центр реабилитации для детей с ДЦП прямо у себя дома. Помещение располагается на первом этаже.

С заливистого хохота сына и занятий на иппотренажере начинается каждое утро Ани. Ее сын Серафим родился недоношенным на 34-й неделе с диагнозом ДЦП.

«Я добилась результата того, что мой ребенок ходит, мой ребенок разговаривает. Мне в роддоме говорили — зачем он тебе, оставь его. Но это мой ребенок, который не будет отличаться ничем от других, я его очень долго ждала», — сказала Анна Аксенова, директор АНО «Равные возможности».

Аня — прирожденный лидер и организатор. Пока помогала собственному сыну, поняла, что в городе еще десятки детей нуждаются в реабилитации. Так появилась некоммерческая организация «Равные возможности».

«Как я организовала автономную некоммерческую организацию «Равные возможности», ко мне стало обращаться очень много мамочек», — сказала Анна Аксенова, директор АНО «Равные возможности».

Путевки в санаторий, поездки, сбор средств для покупки дорогих лекарств — все стало возможным. На этом видео — Карина. Аня нашла спонсора и девочке приобрели специальную коляску. А в этом году проект «Равные возможности» получил премию губернатора «Наше Подмосковье».

Источник фото: телеканал «360»

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Когда Анна дома, сюда приходят дети, которые нуждаются в реабилитации, со всего Воскресенска. До десяти человек в день. А это даже не комната — утепленный балкон. Год назад Аня обращалась в администрацию города. Ей сказали — ждите, когда свободные площади появятся. Так она и ждет.

«Реабилитационный центр также с названием «Равные возможности, чтобы он функционировал без выходных, с утра до вечера, чтобы мамочки могли оставлять, кому нужно там куда-то уехать. Чтобы занимались с ними логопеды, дефектологи, инструкторы, массажисты», — сказала Анна Аксенова, директор АНО «Равные возможности».

Аня уже решила, что премию губернатора потратит на ремонт. А тренажеры поставит свои, чтобы все дети могли ими пользоваться.

Аня без конца повторяет, что скоро Новый год — время, когда желания исполняются. Серафим попросил у Деда Мороза машинку, а Аня загадала, чтобы нашлось помещение, где всем хватит места. И тут Деду Морозу не справиться, нужны силы посерьезнее.