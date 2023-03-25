Подмосковье 25 марта 2023, 13:20 «Помните нас, потомки». Послание 1972 года нашли во время капремонта в школе в Серебряных Прудах Ирина Калашникова

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Во время разборки полов в рамках капитального ремонта школы имени Чуйкова в Серебряных Прудах рабочие нашли послание 1972 года. Его оставила бригада плотников из шести человек, сообщил краевед Алексей Волков.

В августе 1972-го специалисты написали свои имена на ведомости на выдачу летней одежды с припиской «Помни нас, потомки». Видимо, в записку закралась ошибка.

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Панельное здание было сдано в эксплуатацию в том самом 1972 году. Рабочие, которые нашли записку, передали ее сотруднику из отдела архитектуры, а тот отнес послание краеведу. Алексей Волков поднял архивы по организациям и их сотрудникам, работавшим на объекте в те годы. Выяснилось, что никого из них уже нет в живых.

«Жаль, что никто из авторов послания не дожил до наших дней. Но я очень рад, что к этому листку отнеслись как к исторической ценности», — сообщил Волков.

Краевед заявил, что ищет родственников авторов послания. Он также заверил, что записка станет частью школьного музея.

Школа имени Чуйкова вошла в федеральную программу по капремонту в прошлом году. Проект реализует Министерство образования Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что строительная готовность новой школы в поселке Тучково достигла 90%.

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