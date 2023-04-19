Подмосковье 19 апреля 2023, 01:25 Помещение под гостиницу в Серпухове выставили на торги Комитет по конкурентной политике Московской области

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В историческом центре Серпухова на торги выставили помещение площадью 211,9 квадратного метра в аренду. Оно предназначается для размещения гостиницы, сообщили в комитете по конкурентной политике Московской области.

Объект находится в двухэтажном здании на улице Аристова, 18. Рядом с ним есть парк, кофейни, достопримечательности, музеи и скверы.

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Подать заявку на участие в электронном аукционе можно до 15 мая. Сами торги состоятся 17 мая. Начальная цена лота составляет 134 092 рубля в год.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Серпухове построили пять котельных. Одну из них открыли и еще четыре запустят до мая этого года.

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