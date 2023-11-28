28 ноября 2023, 22:18
Помещение площадью более 100 «квадратов» выставили на торги в Лобне
В Лобне на торги выставили коммерческое помещение площадью 112,9 квадратных метра. Объект находится по адресу: Кольцевая улица, 12, пом. 2П, сообщили в комитете по конкурентной политике Московской области.
Помещение располагается на первом этаже жилого дома. В нем можно организовать салон красоты, кафе, пекарню или другие учреждения.
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«Рядом многоэтажная застройка, детские сады и школы. Свободное назначение делает объект универсальным и позволяет осуществлять на его территории любую законную деятельность», — уточнили в ведомстве.
Заявки принимают до 5 февраля.
Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил городским округам активнее работать с имуществом.
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