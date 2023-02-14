Подмосковье 14 февраля 2023, 13:45 Помещение для пошива вещей бойцам СВО выделили в Бронницах

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Администрация Бронниц выделила помещение под пошив необходимых вещей для бойцов СВО. Изготовлением одежды займутся волонтеры из отряда «Золотые руки ангела».

Швейные машины активистам выделили местные производители спортивной одежды. Материалы закупаются за счет пожертвований. Мастерская сейчас изготавливает снуды, шапки, пятиточечники, носилки и другие необходимые предметы.

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Волонтеры из других городов Подмосковья приезжают в бронницкую мастерскую за выкройками, а местные жители занимаются сбором гумпомощи: приносят продукты, медикаменты и собственноручно связанные носки.

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Каждую вещь волонтеры упаковывают отдельно, вкладывая туда угощение и письма со словами поддержки.

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