Подмосковье 21 марта 2023, 15:57 Помещение для пошива снудов для бойцов СВО выделили в Бронницах Фото: Мария Шматкова

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Общественной организации «Серебряные волонтеры» из Одинцовского округа выделили помещение для пошива вещей для бойцов СВО. Задача конкретная — изготовить снуды и подготовить их к отправке.

«У нас теперь есть замечательное светлое помещение, которое нам выделил глава округа Андрей Иванов. Здесь сделали ремонт, все нам оборудовали. Мы начали работать. За неделю ушел рулон флиса — это 85 метров», — сказала руководитель общественной организации «Серебряные волонтеры» Елена Фесенко.

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Отмечается, что один рулон уходит примерно на 350 снудов. За час активистки могут сшить примерно 25 изделий.

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«Снуды готовим к отправке. Первая партия, 125 снудов, поедет на территорию ДНР. Вторая партия — на Херсонское направление. Эти снуды нужны военнослужащим, они многофункциональные, используются как шапки, шарфы, балаклавы», — сообщил руководитель местной общественной организации «Волонтерское объединение» Александр Якушевич.

Работа идет в несколько смен. Волонтеры упаковывают вещи вместе с инструкцией, на обратной стороне которой пишут пожелания.

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