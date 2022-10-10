Пользователи недр в Подмосковье смогут онлайн заявить об открытии запасов полезных ископаемых | 360°

Подмосковье 10 октября 2022, 10:56 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Пользователи недр в Подмосковье смогут онлайн заявить об открытии запасов полезных ископаемых

Читать 360tv в

Пользователи недр Подмосковья смогут онлайн установить факт месторождения полезных ископаемых и согласовать техпроект. Об этом сообщили в Мингосуправления региона.

Глава министерства Надежда Куртяник напомнила, что сейчас на регпортале жителям доступны 257 услуг. Две из появившихся недавно связаны с пользованием недр.

Реклама

«Мы перевели их в электронный вид и сократили сроки предоставления услуг, чтобы пользователи недр смогли сэкономить время и продолжить вести работы на участке», — сообщила она.

Реклама

Пользователи недр должны сообщить о месторождениях полезных ископаемых в Минэкологии, а технический проект необходимо согласовать, если планируется их разработка. Теперь сделать это можно через «Госуслуги».

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил высокий запрос жителей Подмосковья на благоустройство городов. Он особенно выделил актуальность преображения лесопарков.

0 0 0 0 0 0