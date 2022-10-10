Сергиев Посад, Истра и Серпухов стали самыми популярными направлениями у пользователей каршеринга в Подмосковье | 360°

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Сергиев Посад, Истра и Серпухов стали самыми популярными направлениями у пользователей каршеринга в Подмосковье

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Почти 30 тысяч путешествий по Подмосковью совершили за сезон пользователи каршеринга BelkaCar. Самыми популярными направлениями стали Истра, Сергиев Посад и Серпухов.

В Министерстве культуры и туризма Московской области рассказали, что целью совместного проекта с каршерингом стало развитие внутреннего туризма, а также вовлечение жителей Москвы в культурную жизнь региона. Для этого в приложении BelkaCar расширили зону драйвинга по Подмосковью и включили в нее 10 городских округов.

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С мая по октябрь компанией производился подсчет поездок. За сезон насчитали около 30 тысяч таких выездов.

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«Люди оценили возможность путешествовать по Подмосковью на автомобилях каршеринга. Приятно отмечать, что программа оказалась востребованной», — сказал министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

Больше всего таких поездок было совершено в июле. Самыми популярными направлениями оказались маршруты в Сергиев Посад, Истру и Серпухов, где увеличение спроса достигало 70%.

Ранее стало известно, что только за три летних месяца более 600 тысяч путешественников побывали в Сергиево-Посадском округе. Турпотоку способствовали разнообразные фестивали и праздники, которые провели в Сергиевом Посаде этим летом. Здесь прошли историческая реконструкция «Оборона Лавры», проект «Русская опера у стен монастыря», художественные выставки и другие события. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что обо всех этих событиях можно заранее узнавать на сайте welcome.mosreg.ru.

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