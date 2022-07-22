Пользователи IOS смогут увидеть недострои в Подмосковье онлайн

Владельцы телефонов и планшетов на платформе IOS получили возможность всего за несколько секунд узнавать о статусе недостроенных и авариных объектов в Московской области. Эти данные доступны в приложении «Добродел».

«Ранее информация о недостроях в мобильном приложении была видна только на Android. Теперь слой карты об аварийных и недостроенных зданиях доступен и для пользователей операционной системы IOS», — отметил министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

Чтобы получить информацию, нужно зайти в мобильное приложение «Добродел», выбрать вкладку «Подмосковные стройки», указать слой «Аварийные объекты». На интерактивной карте отобразятся все здания, которые в настоящее время находятся в работе по ликвидации. Найти интересующий объект можно также по адресу в поисковой строке.

Источник фото: телеканал «360»

«На сегодняшний день на портале и в приложении „Добродел“ отражена информация об 1672 недостроенных и аварийных объектах. Мы ведем работу по ним в ежедневном режиме. Больше 1000 зданий были включены в перечень благодаря обращениям жителей. Около 40% из этого числа уже достроили, привели в соответствие или снесли», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Недострои мешают жителям, создают угрозу безопасности и портят облик подмосковных городов. По поручению Губернатора Московской области Андрея Воробьева с ноября 2017 года в регионе ведется масштабная работа по ликвидации таких построек.