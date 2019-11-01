Польза для округа и новые рабочие места. Дилерский центр Volvo появится в Солнечногорске

Дилерский центр Volvo начали строить в подмосковном Солнечногорске. Глава округа Владимир Слепцов ознакомился с планами компании и протестировал машины.

Проект Volvo реализуют на базе ведущего в стране дилерского центра «Леон». Скоро здесь появится до 300 новых рабочих мест. Для того, чтобы на предприятии могло трудиться больше сотрудников, на втором этаже планируют создать просторный open-space.

Появление дилерского центра позволит и улучшить экономику Солнечногорья. В проект планируют привлечь от 200 до 300 миллионов рублей. В планах — увеличение продаж грузовых автомобилей. Так что теперь тут будут улучшать уровень обслуживания своих клиентов.

«В настоящее время у компании амбициозные планы по расширению — увеличение станции техобслуживания большегрузов, а также открытие самостоятельного дилерского центра Volvo. Это даст не только стимул экономике муниципалитета, но также и новые рабочие места для солнечногорцев», — прокомментировал глава городского округа Солнечногорск Владимир Слепцов.

Одна из задумок — первыми в России показывать грузовики для покупателей не на открытом пространстве, а в стеклянном помещении. Также в «Леоне» расширят станции техобслуживания и сделают удобную для клиентов авто-парковку.

Во время визита глава Солнечногорья пообщался с руководством, осмотрел помещения и прокатился на машине из Нидерландов. Такую новинку компания планирует поставлять своим клиентам в 2020 году. Их особенность — высокая крыша и большая кабина, что позволяет комфортно водить грузовик.

«Мы, вообще, на самом деле по Renault с 2006 по 2012 год занимали первые места по продаже в России, продавали две трети от проданной квоты в Российской Федерации, и в прошлом году мы заняли первое место с компанией DAF Trucks, продав больше всего автомобилей», — отметил учредитель ООО «Леон» Александр Кириллов.

«Леон» — ведущий в стране дилер грузовиков Renault, Volvo и DAF. На российском рынке он существует более 10 лет и занимает одно из лидирующих мест среди других сервисных компаний. В штате трудятся около 100 человек. Здесь сотрудники занимаются комплексным обслуживанием и продажей автотранспорта и его запчастей. Все работы проводят с соблюдением международных стандартов качества. «Леон» обслуживает клиентов не только с Подмосковья, но и со всей России.