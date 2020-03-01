Полыхай, шестиметровая Масленица! Красногорск проводил зиму

В воскресенье на масленичные гулянья в Красногорском округе собрались больше 10 тысяч человек. Праздновали окончание зимы сразу на нескольких площадках.

Народные гулянья в честь начала весны и окончания Масленицы прошли в Нахабине, Ильинском и Отрадненском. В самом Красногорске праздник состоялся сразу на двух площадках: на центральной площади и в главном городском парке.

На площади ДК «Подмосковье» прошел конкурс блинов «Масляное солнышко», в нем приняло участие 18 команд. А на конкурсе «Матушка Масленица» показали свои работы больше 30 участников.

Прямо на площади были организованы плитки для приготовления блинов, угощали всех желающих. Испекла блинов и глава Красногорска Эльмира Хаймурзина.

Празднование широкой Масленицы продолжилось в городском парке, где организовали тематические площадки. Гости праздника могли поучаствовать в народных играх и забавах — боях подушками, беге в мешках, перетягивании каната.

В Доме Масленицы организовали мастер-классы. Здесь изготавливали игрушки из лыка, кукол Маслену и Поваренка.

На главной сцене праздника прошли зажигательный концерт, интерактив, рыцарские бои. Кульминацией стало сжигание шестиметрового чучела Масленицы, одежду для которого сотрудники МАУК «Парки Красногорска» сшили специально.

В течение всей масленичной недели в парках Красногорска жителям раздали более трех тысяч блинов.

1 марта в городском парке зиму проводили более четырех тысяч человек. Всего в округе Красногорск в масленичных гуляньях поучаствовали более 10 тысяч жителей и гостей города.