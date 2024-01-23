Подмосковье 23 января 2024, 12:06 Полуразрушенный аварийный дом снесли на улице Медицинской в Воскресенске Мособлархитектура

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Еще одно аварийное здание снесли в Воскресенске. Это заброшенная хозяйственная постройка на территории бывшего детского сада на Медицинской улице в Воскресенске.

Как рассказали в Мособлархиектуре, одноэтажное кирпичное здание находилось вблизи жилых домов. Его площадь составляла около 170 квадратных метров. По словам главы ведомства Владислава Гордиенко, постройка не использовалась на протяжении 25 лет.

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«Здание не эксплуатировалось более 25 лет, основные элементы конструкции были частично разрушены, территория вокруг строения замусорена, ограждение отсутствовало. Постройка была признана аварийной и подлежащей сносу. Администрацией городского округа Воскресенск совместно с собственником была проведена работа, в результате которой объект был ликвидирован. Строительный мусор с участка вывезен», — сказал он.

Всего в Воскресенске выявили 98 объектов незавершенного строительства. Снесли или привели в порядок 51 из них.

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