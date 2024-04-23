Подмосковье 23 апреля 2024, 16:57 Полуразрушенное здание снесли в Воскресенске Мособлархитектура

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Снос аварийного объекта завершили в рабочем поселке имени Цюрупы в Воскресенске. Ранее в здании располагался заправочный пункт газовых баллонов.

Аварийный объект представлял собой одноэтажное кирпичное здание общей площадью более 60 квадратных метров. Оно располагалось в непосредственной близости от существующей многоквартирной и индивидуальной жилой застройки и портило облик территории.

Кроме того, здание представляло опасность для жизни и здоровья людей. Его не эксплуатировали свыше 15 лет. За это время элементы конструкции частично разрушились, а территория вокруг была замусорена. Постройку признали аварийной и подлежащей демонтажу.

Снос полуразрушенного объекта провели в апреле силами местной администрации. На сегодняшний день участок освобожден от аварийного здания, а строительный мусор вывезен с территории.

Мособлархитектура

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