Подмосковье 24 апреля 2023, 18:18 Полумарафон «ЗАБЕГ.РФ» состоится в Зарайске 4 июня Министерство физической культуры и спорта Московской области

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Седьмой полумарафон «ЗАБЕГ.РФ» состоится в Зарайске 4 июня. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Московской области.

Трасса в Зарайске будет проложена мимо достопримечательностей города: Зарайского кремля, Церкви Благовещения Пресвятой Богородицы, Водонапорной башни постройки 1916 года, Церкви Ильи Пророка и Церкви Троицы Живоначальной. Старт и финиш будут находиться на площади у мемориала «Вечный огонь».

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Участники смогут преодолеть дистанции в 877 метров — в честь 877-летия Зарайска, а также в 1, 5, 10 и 21,1 километра.

Единовременный старт забега начнется в 85 городах России ровно в 09:00 по московскому времени. Ожидается, что в этом году около 150 тысяч спортсменов примут в нем участие. Регистрация на седьмой «ЗАБЕГ.РФ» откроется в 10:00 25 мая 2023 года на сайте.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о новой спортивной инфраструктуре, которая отвечает всем вызовам времени.

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