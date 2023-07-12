Подмосковье 12 июля 2023, 12:24 Полумарафон по центральным улицам пройдет в Сергиевом Посаде 15 июля Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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Традиционный полумарафон «Сергиевым путем» проведут 15 июля в Подмосковье — об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта региона. Особенность забега является маршрут, который проходит по центральным улицам города, вдоль основных достопримечательностей.

Специально для детей будут организованы небольшие забеги на 300 и 600 метров, а взрослым спортсменам предстоит преодолеть дистанции от трех до 21,1 километра на выбор.

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Полумарафон стартует на Красногорской площади и потянется по набережной, бульварам и кварталам со старинной застройкой. Желающие смогут посетить саму Лавру и городские музеи после финиша.

В Минспорте Подмосковья добавили, что зарегистрированные участники полумарафона «Волоколамский рубеж», который был запланирован на 24 июня, но не состоялся, смогут присоединиться к любому из оставшихся в этом сезоне мероприятий и получить медаль бегового события.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил увеличить число спортивных мероприятий в Подмосковье. По его словам, жители региона всегда были неравнодушны к спорту, особенно на свежем воздухе. Решению вопроса необходимо уделить особое внимание.

Полумарафон по центральным улицам города пройдет в Сергиевом Посаде 15 июля