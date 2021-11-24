Полукруглый детсад построят в Мытищах в 2022 году

Детский сад полукруглой формы на 150 мест построят в Мытищах до конца 2022 года. Проект дошкольного учреждения прошел проверку Мособлгосэкспертизы, сообщили в пресс-службе Минстроя региона.

«Новый детский сад построят в 1-м Рупасовском переулке в микрорайоне 25А. Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», — сказал глава областного Минстроя Владимир Локтев.

Детский сад возведут в рамках госпрограммы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета.

В новом дошкольном учреждении будет семь групп общеразвивающей направленности для детей в возрасте от двух до семи лет, а также две группы для детей раннего возраста (от двух до трех лет). В здании оборудуют групповые ячейки с игровыми и спальными комнатами, спортивный и актовый залы, кабинеты психолога и логопеда, медпункт и пищевой блок с кухней полного цикла.

На территории вокруг садика установят детские игровые и спортивные площадки. Также в учреждении будут созданы все условия для детей с ограниченными возможностями здоровья.