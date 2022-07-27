Полугодовой запас расходников для маркировки товаров создали на складе в Подмосковье

27 июля в Люберцах прошло совещание федеральных органов власти по поводу внедрения системы цифровой маркировки и прослеживаемости «Честный знак». Запас комплектующих и расходных материалов, которого хватит минимум на полгода для всех отраслей, уже создан в Подмосковье.

Центр развития перспективных технологий продемонстрировал представителям органов власти и отраслевым бизнес-объединениям запас оборудования. На складе хранится более 9700 единиц товаров для маркировки — это всевозможные аппликаторы, принтеры, камеры технического зрения, риббоны, печатающие головки, картриджи, самоклеющийся материал и другие расходники. Этого количества хватит для полного обеспечения отраслей, где маркировка уже введена или где ее планируется внедрять.

«Сегодня мы продемонстрировали готовность к обеспечению представителей рынка необходимым оборудованием. Оператор системы маркировки за свой счет сформировал запасы комплектующих и расходных материалов не менее чем на полгода», — отметила директор Департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга России Екатерина Приезжева.

Созданный запас нивелирует риски производителей, которым нужно маркировать свою продукцию. Следующим шагом станет локализация производства оборудования. Ряд предприятий уже заявили о готовности принять участие в таких проектах.

Система маркировки — масштабный цифровой проект. Она позволяет защитить население от нелегальной продукции, дефицита товаров и манипуляций с ценами.

«Инвестиции Центра развития технологий в запасы составили более 1,8 миллиона долларов. Например, мы закупили 650 тысяч квадратных метров самоклеящегося материала. Этого хватит, чтобы произвести 1,6 миллиарда стикеров для маркировки. Стоит отметить, что так как оборудование уже закуплено, его стоимость зафиксирована, и отрасли застрахованы от валютных колебаний. Расходы точно не вырастут», — сказал председатель Совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин.

Собственные запасы также сформированы у многих производителей. Оборудованием и расходниками запаслись 150 системных интеграторов и более 100 типографий, работающих с маркировкой.