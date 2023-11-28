Подмосковье 28 ноября 2023, 17:18 Полуфиналисты премии «Мы вместе» из Солнечногорска получили благодарственные письма правительства Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Полуфиналисты премии «Мы вместе» из Солнечногорска получили благодарственные письма правительства Подмосковья. Награды вручили за проекты в сфере туризма, экологии, волонтерства и образования.

Награждение победителей регионального этапа международной премии прошло в Доме правительства Московской области. Благодарственными письмами Министерства информационных и социальных коммуникаций региона отметили четыре проекта из Солнечногорска.

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Среди победителей Владимир Царев с проектом «Клуб семейного туризма „Спутник“». Он призван популяризировать активный отдых среди молодежи. Подростки могут бесплатно принять участие в туристических походах различной сложности.

Другой проект в округе реализует Алексей Чернышов для развития экологической культуры среди молодежи.

Проект «Серебро Солнечногорья вместе с Россией» Ольги Гаврилюк направлен на оказание гуманитарной помощи участникам СВО, раненым, мирным жителям приграничных зон и беженцам Донбасса.

Похожий по тематике проект представил колледж «Подмосковье». Его основная цель — помощь участникам СВО и людям, проживающим и обучающимся на территории новых регионов.

«Добровольческое движение активно развито на территории округа. Наши волонтеры уделяют внимание подрастающему поколению, с началом специальной военной операции взяли на себя заботу о семьях мобилизованных и продолжают оказывать поддержку военнослужащим. Поздравляю всех, кто участвовал в конкурсе и благодарю за вашу работу», — сказал заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Напомним, что международная премия «Мы вместе» учреждена Федеральным агентством по делам молодежи по поручению президента России Владимира Путина.

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