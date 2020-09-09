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    09 сентября 2020, 13:46

    Полуфинал всероссийского конкурса «Большая перемена» открыли в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Елена Кононова, Юлия Уткина

    Полуфинал конкурса «Большая перемена» торжественно открыли сразу в трех субъектах страны — Подмосковье, Нижегородской области и Крыму. Школьники из разных уголков России покажут свои знания в сферах искусства, экологии, науки, медиа, технологий и других. Они смогут выиграть денежные призы. Этап продлится до октября.
    Полуфинал всероссийского конкурса «Большая перемена» открыли в Подмосковье | Изображение 1

    На первую смену полуфинала в Подмосковье приехали 235 ребят из 9-11-х классов. Среди них почти 100 областных школьников, а остальных здесь встретили из Брянской, Белгородской, Курской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областей. Об этом рассказала министр образования региона Ирина Каклюгина.

    Участие в конкурсе дает возможность ребятам не только продемонстрировать свои навыки, но и получить новые знания, завести интересные знакомства

    Ирина Каклюгина.

    А всего, по ее словам, в полуфинал «Большой перемены» вышли 328 ребят из Подмосковья. Они представят 56 городских округов.

    Полуфинал всероссийского конкурса «Большая перемена» открыли в Подмосковье | Изображение 2

    Школьники покажут свои презентации, проектные работы или, например, театральные постановки. Все зависит от выбранного ими направления.

    Конкурс проходит по девяти тематикам. Среди них искусство и творчество, новые медиа, экология, среда обитания, здоровый образ жизни, наука и технологии, добро, путешествия и туризм, историческая память. Важность события отметила заместитель министра образования Подмосковья Людмила Балатаева.

    У ребят здесь уже много друзей и впечатлений. Конечно, конкурс уникальный. Мы очень рады, что Московскую область выбрали одной из трех площадок. И я уверена, что у ребят обязательно все получится

    Людмила Балатаева.

    Отберут 1200 ребят, которые отправятся в начале ноябре на финал конкурса в Москву. Там они поборются за главные призы.

    Полуфинал всероссийского конкурса «Большая перемена» открыли в Подмосковье | Изображение 3

    Среди наград денежные премии в размере миллиона рублей для десятиклассников и 200 тысяч рублей для учеников 8-9-х классов.

    Вместе с тем школьники приобретут и дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы. Все финалисты получат путевки в Международный детский центр «Артек».

    Новости SMI.FM