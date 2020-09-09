Полуфинал всероссийского конкурса «Большая перемена» открыли в Подмосковье

Полуфинал конкурса «Большая перемена» торжественно открыли сразу в трех субъектах страны — Подмосковье, Нижегородской области и Крыму. Школьники из разных уголков России покажут свои знания в сферах искусства, экологии, науки, медиа, технологий и других. Они смогут выиграть денежные призы. Этап продлится до октября.

На первую смену полуфинала в Подмосковье приехали 235 ребят из 9-11-х классов. Среди них почти 100 областных школьников, а остальных здесь встретили из Брянской, Белгородской, Курской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областей. Об этом рассказала министр образования региона Ирина Каклюгина.

Участие в конкурсе дает возможность ребятам не только продемонстрировать свои навыки, но и получить новые знания, завести интересные знакомства Ирина Каклюгина.

А всего, по ее словам, в полуфинал «Большой перемены» вышли 328 ребят из Подмосковья. Они представят 56 городских округов.

Школьники покажут свои презентации, проектные работы или, например, театральные постановки. Все зависит от выбранного ими направления.

Конкурс проходит по девяти тематикам. Среди них искусство и творчество, новые медиа, экология, среда обитания, здоровый образ жизни, наука и технологии, добро, путешествия и туризм, историческая память. Важность события отметила заместитель министра образования Подмосковья Людмила Балатаева.

У ребят здесь уже много друзей и впечатлений. Конечно, конкурс уникальный. Мы очень рады, что Московскую область выбрали одной из трех площадок. И я уверена, что у ребят обязательно все получится Людмила Балатаева.

Отберут 1200 ребят, которые отправятся в начале ноябре на финал конкурса в Москву. Там они поборются за главные призы.

Среди наград денежные премии в размере миллиона рублей для десятиклассников и 200 тысяч рублей для учеников 8-9-х классов.

Вместе с тем школьники приобретут и дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы. Все финалисты получат путевки в Международный детский центр «Артек».