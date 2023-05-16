Подмосковье 16 мая 2023, 09:05 Полуфинал всероссийского конкурса авторской песни среди подростков прошел в Одинцове

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Полуфинал музыкального конкурса «Детский автор России» прошел в Одинцове. Подростки со всей страны представили перед звездным жюри свои авторские песни. Хит победителя конкурса прозвучит на радио и телевидении.

Всероссийский конкурс «Детский автор России» дал возможность юным исполнителям со всей страны заявить о себе. Конкурсанты борются за главный приз — ротацию их песни на радио и выступление в эфире федерального телеканала. Отличие этого вокального конкурса от других — все песни написаны детьми.

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Конкурс стартовал в марте и собрал сотни заявок от юных авторов песен. По итогам двух очных этапов в Челябинске и Подмосковье жюри отобрали претендентов на главный приз. Песни оценивали по художественному уровню текста, композиционной целостности, качеству исполнения и образу самого артиста.

«Хотелось бы, чтобы молодежь понимала, что есть площадка, на которой можно показывать себя с разных сторон. Не обязательно с модных, а с интересных, насыщенных и глубинных сторон. В эту площадку потенциально стремится развиться конкурс „Детский автор России“», — отметил заслуженный артист России Леонид Агутин.

По итогам полуфинала отобрали 13 участников. В их числе рок-группа «Чувство юмора» из Одинцова. Ребята успешно прошли все этапы, впечатлили звездное жюри и вышли в финал, став претендентами на главный приз.

Завершится конкурс 2 июля на IV Музыкальном образовательном форуме Леонида Агутина в Сочи.

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