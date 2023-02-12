12 февраля 2023, 17:45
Полуфинал турнира по хоккею на первенство округа завершился в Котельниках
В Котельниках завершился матч в рамках первенства городского округа «Русская классика» по хоккею. В соревнованиях участвуют команды любителей.
Так, местный житель Дмитрий Тындюк работает врачом. Однако в выходные мужчина выходит на лед.
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«Да, это хобби. Очень много в жизни негатива, а это позитив», — пояснил спортсмен-любитель.
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Котельники впервые принимают у себя данный турнир.
«В нем изначально принимало участие шесть команд. Две команды из Котельников, команды из Дзержинского, Москвы, Томилина и команда из поселка Красково», — сообщил начальник Управления развития отраслей социальной сферы администрации Котельников Игорь Краевой.
В полуфинальном матче сошлись команды «Силикат Тортилос» из города Котельники и «Стриж» из поселка Томилино Люберецкого округа. Игра проходила в три периода по 20 минут каждый.
В мероприятии поучаствовал глава округа Сергей Жигалкин. Он выступил нападающим «Силиката Тортилоса».
«С детства болею за хоккей. Сам на коньки встал в 42 года. Взял клюшку и, видите, играю сегодня в хоккей», — поделился Сергей Жигалкин.
Во втором периоде «Стриж» опережал соперников со счетом 3:0. Но в третьей двадцатиминутке команда из Котельников опередила томилинцев. В итоге победу одержала команда «Силикат Тортилос» со счетом 4:3.
В финале сборная Котельников встретится с командой из Москвы «Молот».
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