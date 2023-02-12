Подмосковье 12 февраля 2023, 17:45 Полуфинал турнира по хоккею на первенство округа завершился в Котельниках

Читать 360tv в

В Котельниках завершился матч в рамках первенства городского округа «Русская классика» по хоккею. В соревнованиях участвуют команды любителей.

Так, местный житель Дмитрий Тындюк работает врачом. Однако в выходные мужчина выходит на лед.

Реклама

«Да, это хобби. Очень много в жизни негатива, а это позитив», — пояснил спортсмен-любитель.

Реклама

Котельники впервые принимают у себя данный турнир.

«В нем изначально принимало участие шесть команд. Две команды из Котельников, команды из Дзержинского, Москвы, Томилина и команда из поселка Красково», — сообщил начальник Управления развития отраслей социальной сферы администрации Котельников Игорь Краевой.

В полуфинальном матче сошлись команды «Силикат Тортилос» из города Котельники и «Стриж» из поселка Томилино Люберецкого округа. Игра проходила в три периода по 20 минут каждый.

В мероприятии поучаствовал глава округа Сергей Жигалкин. Он выступил нападающим «Силиката Тортилоса».

«С детства болею за хоккей. Сам на коньки встал в 42 года. Взял клюшку и, видите, играю сегодня в хоккей», — поделился Сергей Жигалкин.

Во втором периоде «Стриж» опережал соперников со счетом 3:0. Но в третьей двадцатиминутке команда из Котельников опередила томилинцев. В итоге победу одержала команда «Силикат Тортилос» со счетом 4:3.

В финале сборная Котельников встретится с командой из Москвы «Молот».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».