Подмосковье 20 ноября 2023, 11:57 Полуфинал театрального поединка прошел в Балашихе Телеканал «360»

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Коллективы из Химок, Дмитрова, Дедовска и Долгопрудного вышли на сцену Дома культуры «Северный». В формате уникальной игры «Импровизационный БАТЛ» участники сразились в жанре актерской импровизации.

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Четвертый сезон «Театрального поединка» стартовал в январе. За время отбора из 32 команд в полуфинал вышли лишь четыре сильнейших коллектива. Члены жюри признаются, что главное в таком творческом баттле — это относиться к нему не как к конкурсу или соревнованиям.

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«Зал тоже заводит, иногда немножко дезориентирует. То есть здесь проявляется твое именно умение быть в профессии. Чтобы тебе никто не мешал, чтобы ты сознание и фантазию пускал на полную катушку, но при этом оставался в рамках сценического этюда», — рассказал директор молодежного проекта «Театрального поединка» Валерий Опенкин

Важно, чтобы каждый участник обладал находчивостью, смелостью, юмором и, конечно, актерским мастерством. Коллектив из Дмитрова в прошлом сезоне был победителем поединка. Мария Байдук уже второй год представляет свою команду в этом жанре на сцене ДК «Северный».

«Перед каждым театральным поединком очень волнительно, потому что, когда играешь в спектакль, даже премьерный, ты знаешь, что ты делаешь. Куда тебе нужно пойти, что сказать. А тут ты не знаешь, что сказать, что может произойти, какой предмет дадут, какой вопрос зададут, какую истории зададут», — поделилась впечатлениями Мария Байдук.

На этот раз в финал вышли три команды из Дмитрова, Долгопрудного и Химок. Теперь коллективы выйдут на одну сцену Московского Губернского театра 25 ноября, чтобы продемонстрировать свои знания в импровизации.

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