Подмосковье 31 марта 2023, 10:18 Полуфинал Кубка Петрова Всероссийской хоккейной лиги стартовал в Химках

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Полуфинал кубка Петрова Всероссийской хоккейной лиги стартовал в Химках 29 марта. Первый матч подмосковного клуба «Химки» и «Металлурга» из Новокузнецка завершился со счетом 4:3 в пользу последнего.

Первый матч серии завершился победой «Металлурга», рассказали в Минспорте региона. Тренер «Химок» Игорь Гришин рассказал, что последний матч был 10 дней назад, но, несмотря на это, команда сыграла хорошо.

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«Первый период вничью сыграли — преимущество „Металлурга“ было серьезное. А потом, я считаю, игра выровнялась, и мы уже потихонечку начали находить свою игру, но удаления сыграли свою роль — большинство противник для себя реализовал очень здорово. Это и привело, в общем-то, к такому результату», — сказал он.

Вторая игра кубка пройдет 30 марта в Чехове. Прямая трансляция доступна по ссылке.

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