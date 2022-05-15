Полуфинал Кубка любителей хоббихориснга прошел в Котельниках

Полуфинал Кубка любителей хоббихорсинга прошел в Котельниках. Участниками стали около 100 человек. Хотя видом спорта хоббихорсинг не признан, для него нужна серьезная подготовка. Соревнования представляют бег с искусственной лошадью, при этом по пути надо преодолевать барьеры.

«У нас в конноспортивном клубе на детской площадке сами дети построили себе такие маленькие барьерчики из подручных материалов, начали их преодолевать. Потом мы построили более серьезные барьеры, все было в рамках игры. Дети просили провести какие-то соревнования, настоящее спортивное событие, как хоббихорсинг», — рассказала директор СШОР «Белка» Анна Пахомова.

Хорсам, на которых скачут участники, дают клички, придумывают им историю, возраст, привычки. То есть все как у настоящей лошади. Один из наездников пояснил, что, когда придумываешь историю для своего скакуна, становится интереснее заниматься.

Высота препятствий в конкуре составляет от 45 до 70 сантиметров. Соревнующиеся показывают свои навыки в тех же дисциплинах, что и настоящие наездники.

«Есть такие элементы как плечо, принимание. Мне сначала проще на ногах понять куда двигаться и потом на лошади сразу понятно что делать. А из конного я беру свою осанку, куда смотреть», — пояснила участница соревнований Вероника Губанова.

Поддерживает наездников хоббихорсинга блогер-миллионник в ТikТоk Нина Принц.

«Я с детства любила играть в лошадей, наверно, это моя несбывшаяся мечта. И я всем сердцем поддерживаю, здесь много моих подписчиков, которые ждут со мной встречи», — поделилась она.

В течение года проходит восемь этапов соревнований. В каждом важно поучаствовать, чтобы накопить баллы и в финале в декабре забрать главный трофей.