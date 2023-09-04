Подмосковье 04 сентября 2023, 18:55 Получившую ранение жительницу Мариуполя поставили на ноги в центре реабилитации в Мытищах

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Жительница Мариуполя Татьяна получила ранения после бомбежки. Ее сумели транспортировать в Подмосковье и поставить на ноги в центре восстановительной медицины в Мытищах.

«Хочется рассказать историю про нашу подопечную Татьяну. В одном из гуманитарных рейсов по Донбассу, когда мы раздавали адресные посылки гражданскому населению, помогали нашим военным, одной из заявок была заявка от Татьяны, жительницы Мариуполя, которая на тот момент практически не передвигалась, получив ранение после бомбежки», — сообщил волонтер движения «Круги добра» Семен Пономарев.

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Женщина рассказала, что она вышла во двор, чтобы развести костер. Ее окликнула соседка, которая обратила ее внимание на горевшую крышу дома. Тогда женщина вышла на улицу, после чего она она получила ранение, потеряла сознание. Ей помогала дочь Ксения, которая была с Татьяной все время. После этого девочка пошла за помощью к военнослужащим.

«Меня отвезли в Володарск. В Володарске я еще сутки пролежала, ко мне никто не подошел. Потом уже меня отвезли в Донецк. И в Донецке я пролежала два месяца. Областная травматология Донецкая, ребята каждый день приходили меня проведывать», — сообщила Татьяна.

Пономарев рассказал, что они познакомились с Татьяной, привозили гуманитарную помощь, общались с ее дочерью. Девочке еще нет 16 лет, однако она уже содержит себя и семью.

«Очень хотелось ей помочь. И тут в общении с администрацией Мытищ мы узнаем, что есть такая клиника — Центр восстановительной медицины, которая готова заниматься реабилитацией жителей. И тогда у нас родилась эта задумка — воплотить в жизнь такую важную задачу, как поставить человека на ноги», — заключил Пономарев.

Руководитель центров восстановительной медицины Андрей Хайрипинов сообщил, что он обратился к руководству Мытищ с тем, что в центрах готовы бесплатно помогать участникам СВО после ранений или людям, получившим ранения.

«Мы проводим физическую реабилитацию и ставим людей на ноги», — сообщил Хайрипинов.

«К нам поступила Татьяна. Она пережила минно-осколочное [ранение]. Человек утратил способность к тому, чтобы обслуживать себя самостоятельно. Сейчас мы потихонечку занимаемся реабилитацией, [обращаем внимание] на то, чтобы восполнить утраченные функции, разработать колени, тазобедренные суставы», — заявил заведующий отделением реабилитации Андрей Аринушкин.

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