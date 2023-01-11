Подмосковье 11 января 2023, 16:40 Получивший тяжелое ножевое ранение мальчик из Коломны пришел в себя Unsplash

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Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова посетила в больнице семилетнего мальчика, которого в новогодние каникулы ударили ножом в живот. Ребенок пришел в сознание.

«Вчера навестила мальчика в больнице… У него тяжелейшие повреждения внутренних органов, но все мы надеемся на детский организм, что он справится. Впереди длительное лечение и реабилитация», — говорит Мишонова.

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Оказалось, что помимо раны живота у ребенка серьезно повреждена рука, которой он пытался защититься от ножа. Сейчас ее не узнать в толще наложенных повязок.

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Трагедия произошла вечером 6 января в Коломне. По версии следствия, пьяная мать ударила ножом в живот своего семилетнего сына. Она созналась в преступлении. Мальчик был госпитализирован в тяжелом состоянии в больницу и несколько дней врачи боролись за его жизнь.

Ксения Мишонова рассказала, что назначены все необходимые экспертизы в рамках уголовного дела. Омбудсмен будет выступать за лишение женщины родительских прав.

Ранее стало известно, что двух других детей изъяли у любящей выпить матери. Ребят поместят в семейный центр.