Подмосковье 01 февраля 2023, 19:18 Получивший губернаторскую премию педиатр из Клина издаст книгу стихов собственного сочинения

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Педиатр и детский кардиолог из Клина Светлана Алексеева стала победительницей областного профессионального конкурса, а также получила губернаторскую премию «Подмосковный врач». На выигранную премию Светлана издаст книгу своих стихов «Улыбка без рецепта» тиражом в 200 экземпляров.

«Это книга со стихами про медиков, с веселыми стихотворениями, правда, заканчивается серьезной поэмой. Она называется „Доколе станет сил моих“. Поэма посвящена становлению сестринского дела в России во время Крымской войны», — рассказала врач-педиатр.

Светлана — врач в третьем поколении, она работает педиатром и детским кардиологом не один десяток лет. Жителям Клина она хорошо известна как многодетная мама, талантливая поэтесса и лауреат многих творческих конкурсов. Предложение представить клинскую детскую поликлинику на областном конкурсе врач приняла от руководства.

«Необходимо было решить задачи от неонатологии до гематологии. Надо было поставить диагноз, назначить лечение, ответить на вопросы комиссии. Я почти не сталкиваюсь с гемофилией в работе. Мне помогли знания, полученные в ординатуре. Ситуационную задачу я решила на 100 баллов», — рассказала Светлана.

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