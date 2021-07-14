Получивших коммунальный бонус жителей Подмосковья стало вдвое больше за месяц

Коммунальный бонус получили свыше 94 тысяч жителей Подмосковья. Это уже вдвое больше, чем в июне, — тогда их было 45 тысяч. Призы дают за отсутствие просрочек в оплате услуг ЖКХ.

Бонусы можно будет использовать при покупке продуктов или товаров для дома, бытовой химии. Главное условие — никаких просрочек в оплате коммунальных услуг.

Похожей льготной программы нет больше ни в одном регионе страны. Ее ввели 1 мая.

Как подчеркнул зампред правительства Подмосковья Евгений Хромушин, за два месяца к «Умной платежке» присоединились 59 тысяч новых пользователей.

Наиболее активно „Коммунальным бонусом“ пользуются жители в Балашихе, Одинцове и Люберцах Евгений Хромушин.

По словам Хромушина, это уникальный для России проект.

«Он стартовал в Подмосковье весной 2021 года по поручению губернатора региона Андрея Воробьева», — добавил зампред правительства.

О бонусах, их списании и правилах программы можно узнать на специальном сайте «Коммунального бонуса».