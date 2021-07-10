Получивших 100 баллов на ЕГЭ выпускников наградили в Чехове

Церемония награждения 12 выпускников, которые поучили 100 баллов по ЕГЭ, прошла в Чехове. Поздравить ребят в школу, построенную Антоном Чеховым, приехал приехал глава городского округа Григорий Артамонов.

«Это только первый этап. Это только первая, но весьма значимая победа. И впереди у вас большой долгий путь — получение высшего образования. Я желаю вам, чтобы и он проходил на таком же уровне, достойном. Чтобы вы достигали новых высот. И, конечно, достижения тех результатов, которые вы сами перед собой ставите», — обратился к выпускникам Артамонов.

Получивший 100 баллов за экзамен по географии Даниил Семенихин рассказал, что готовиться к испытанию по этому предмету еще с девятого класса. Он поделился своими эмоциями и заявил, что «пахал и напахал». В этом году итоговая аттестация была сложной, но выпускники Чехова показали хороший результат — 91 из них окончил школу с медалью.

«Очень радостно от того, что такие сильные, энергичные молодые люди способны идти вперед навстречу вызовам», — отметила заместителя главы администрации Чехова Ирина Заболотнева.

В этом году московская школьница Алиса Теплякова сдала ЕГЭ и получила аттестат за 11 класс в восемь лет. В прошлом году она получила аттестат об окончании девятого класса.