Подмосковье 14 июня 2023, 11:24 Получившие грант IT-компании создали около тысячи рабочих мест в Подмосковье за год

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IT-отрасль в Подмосковье включает в себя почти три тысячи организаций и свыше 8,4 тысячи ИП. Их годовая выручка превышает 137 миллиардов рублей. Об этом сообщили в комитете Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям.

На федеральном уровне принято много мер поддержки, направленных на обеспечение ускоренного развития отрасли информационных технологий. Об этом рассказал председатель комитета Олег Гаджиев.

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«В Московской области также принят ряд мер, направленных на стимулирование развития IT-отрасли региона. Понижение ставок по упрощенной системе налогообложения, по аренде на землю, по налогу на имущество, предоставление грантов IT-компаниям при создании новых рабочих мест», — добавил Гаджиев.

Грант на зарплату сотрудников стал одной из эффективных мер поддержек. В 2022 году его получили четыре организации, создав в Подмосковье 855 рабочих мест.

Чтобы претендовать на грант, необходимо соответствовать определенным критериям: иметь госаккредитацию в Минцифры России, принять более пяти новых сотрудников с зарплатой не ниже 120 тысяч рублей в месяц, выручка от основной деятельности — более 70%, а также новый специалист не должен работать в Подмосковье последние 12 месяцев.

Компании, создавшие от пяти до 20 рабочих мест, смогут получать гранты в течение года. В течение трех лет гранты будут предоставляться компаниям, создавшим от 100 до 500 рабочих мест, в течение пяти лет — более 500.

Гранты предоставляются от восьми до 20 тысяч рублей в месяц на одного сотрудника. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку на портале госуслуг.

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