Подмосковье 24 ноября 2023, 18:57 Получившего травму рыбака спасли со льда Иваньковского водохранилища в Дубне ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Работники ПСП-215 «Мособлпожспас» эвакуировали травмированного рыбака, который не мог пошевелиться от боли и получил переохлаждение. Случай произошел 24 ноября в акватории Иваньковского водохранилища в Дубне.

ГКУ МО "Мособлпожспас" ГКУ МО "Мособлпожспас" ГКУ МО "Мособлпожспас" ГКУ МО "Мособлпожспас" ГКУ МО "Мособлпожспас"

Утром в пятницу в Систему-112 позвонил местный житель и рассказал, что его товарищу срочно нужна помощь. Он рыбачил на льду Иваньковского водохранилища, поскользнулся и упал на металлический ящик со снастями. Боль от травмы была настолько сильной, что мужчина не мог пошевелиться.

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«На катере „Хивус“ спасатели выдвинулись к месту происшествия и обнаружили 39-летнего мужчину в 500 метрах от берега. Пострадавшего осмотрели, зафиксировали на спинальном щите и доставили до судна на воздушной подушке. Причалив к берегу, работники подразделения передали мужчину бригаде скорой помощи», — пояснил заместитель начальника ПСП-215 Александр Проценко.

С переохлаждением и подозрением на перелом ребер рыбака доставили в больницу.

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