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    29 июля 2021, 16:26

    Получить справку для детского сада стало проще в Подмосковье

    Нина Петлинова

    Чтобы ребенок мог пойти в школу, не нужно предоставлять никакие справки от врачей. Они нужны только в садик, когда дети возвращаются туда после летнего перерыва. Теперь жители Подмосковья смогут пройти всех врачей за один день, чтобы получить такой документ.

    Получить справку для детского сада стало проще в Подмосковье

    Об этом рассказала заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина во время прямой линии с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.

    Она напомнила, что родителям школьников не надо собирать никакие справки от врачей перед 1 сентября. Они нужны только для детсадовцев, которые возвращаются в группы после летнего перерыва. Вместе в Минздравом для жителей Подмосковья отработали удобную схему — получить такую справку можно всего за один день.

    «С 23 августа, перед тем как ребенок не ходил все лето в сад и после перерыва приходит, в поликлинике будет организована удобная функция „Справка в один шаг“. Ты приходишь и в один день проходишь всех врачей, проходишь все анализы. Дальше справки — коллеги из Минздрава доработали систему — забирать не нужно», — отметила она.

    Если справку получают в государственной поликлинике, а ребенок ходит в государственный детский сад, то уведомление о допуске ребенка в группу придет в дошкольное учреждение автоматически. Бумажные справки больше не нужны.

    Проще стал и порядок предоставления справок по болезни школьников. Раньше ученик после выздоровления должен был принести в школу справку о том, что он здоров.

    «Если сейчас ребенок заболел, обратился в поликлинику, то автоматически в школьном портале проставляется „б“ — что он отсутствует. И когда ребенок выходит, также автоматически в школьном портале эта „б“ снимается. Здесь мы интегрировали две наших системы — Минздрава ЕМИАС и школьного портала», — подчеркнула она.