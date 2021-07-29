Получить справку для детского сада стало проще в Подмосковье

Чтобы ребенок мог пойти в школу, не нужно предоставлять никакие справки от врачей. Они нужны только в садик, когда дети возвращаются туда после летнего перерыва. Теперь жители Подмосковья смогут пройти всех врачей за один день, чтобы получить такой документ.

Об этом рассказала заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина во время прямой линии с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.

Она напомнила, что родителям школьников не надо собирать никакие справки от врачей перед 1 сентября. Они нужны только для детсадовцев, которые возвращаются в группы после летнего перерыва. Вместе в Минздравом для жителей Подмосковья отработали удобную схему — получить такую справку можно всего за один день.

«С 23 августа, перед тем как ребенок не ходил все лето в сад и после перерыва приходит, в поликлинике будет организована удобная функция „Справка в один шаг“. Ты приходишь и в один день проходишь всех врачей, проходишь все анализы. Дальше справки — коллеги из Минздрава доработали систему — забирать не нужно», — отметила она.

Если справку получают в государственной поликлинике, а ребенок ходит в государственный детский сад, то уведомление о допуске ребенка в группу придет в дошкольное учреждение автоматически. Бумажные справки больше не нужны.

Проще стал и порядок предоставления справок по болезни школьников. Раньше ученик после выздоровления должен был принести в школу справку о том, что он здоров.

«Если сейчас ребенок заболел, обратился в поликлинику, то автоматически в школьном портале проставляется „б“ — что он отсутствует. И когда ребенок выходит, также автоматически в школьном портале эта „б“ снимается. Здесь мы интегрировали две наших системы — Минздрава ЕМИАС и школьного портала», — подчеркнула она.