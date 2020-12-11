11 декабря 2020, 12:46
Получить соцподдержку в Подмосковье стало проще. Все меры сохранили на 2021 год
Власти Московской области упростили получение социальной поддержки. Все существующие меры продлили на 2021 год. Об этом во время пресс-конференции сообщила министр социального развития региона Ирина Фаевская.
«Была упрощена подача заявлений за назначением мер. А некоторые меры социальной поддержки продлевались автоматически. <…> Хочу заметить, что в бюджете на 2021 год все меры поддержки также сохранены в полном объеме. Все необходимые средства в бюджете на их оказание также предусмотрены», — заявила Фаевская.
Министр раскрыла общую сумму, которую в 2020 году потратили на поддержку жителей региона. Подмосковные власти выделили на эти цели всего 66,5 миллиарда рублей.
Накануне Фаевская назвала минимальный размер пенсии, которую будут получать неработающие жители Подмосковья в следующем году: 10 648 рублей. Ее получат около 171,5 тысячи человек.