Получить соцподдержку в Подмосковье стало проще. Все меры сохранили на 2021 год

«Была упрощена подача заявлений за назначением мер. А некоторые меры социальной поддержки продлевались автоматически. <…> Хочу заметить, что в бюджете на 2021 год все меры поддержки также сохранены в полном объеме. Все необходимые средства в бюджете на их оказание также предусмотрены», — заявила Фаевская.

Министр раскрыла общую сумму, которую в 2020 году потратили на поддержку жителей региона. Подмосковные власти выделили на эти цели всего 66,5 миллиарда рублей.

Накануне Фаевская назвала минимальный размер пенсии, которую будут получать неработающие жители Подмосковья в следующем году: 10 648 рублей. Ее получат около 171,5 тысячи человек.