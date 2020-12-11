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    11 декабря 2020, 12:46

    Получить соцподдержку в Подмосковье стало проще. Все меры сохранили на 2021 год

    Андрей Иванов, Наза Салех Захи

    Власти Московской области упростили получение социальной поддержки. Все существующие меры продлили на 2021 год. Об этом во время пресс-конференции сообщила министр социального развития региона Ирина Фаевская.
    Получить соцподдержку в Подмосковье стало проще. Все меры сохранили на 2021 год

    «Была упрощена подача заявлений за назначением мер. А некоторые меры социальной поддержки продлевались автоматически. <…> Хочу заметить, что в бюджете на 2021 год все меры поддержки также сохранены в полном объеме. Все необходимые средства в бюджете на их оказание также предусмотрены», — заявила Фаевская.

    Министр раскрыла общую сумму, которую в 2020 году потратили на поддержку жителей региона. Подмосковные власти выделили на эти цели всего 66,5 миллиарда рублей.

    Накануне Фаевская назвала минимальный размер пенсии, которую будут получать неработающие жители Подмосковья в следующем году: 10 648 рублей. Ее получат около 171,5 тысячи человек.