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    13 января 2022, 10:06

    Подмосковные тренеры смогут получить квалификационную категорию на сайте госуслуг

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    У тренеров Подмосковья появилась возможность подать заявление о присвоении квалификационной категории онлайн. Сделать это удастся благодаря порталу госуслуг.

    Подмосковные тренеры смогут получить квалификационную категорию на сайте госуслуг | Изображение 1

    Заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина уточнила, что нововведение касается сотрудников, осуществляющих спортивную подготовку, и иных специалистов по физической культуре.

    Процедура несложная: при подаче заявления нужно загрузить сканы паспорта, диплома об образовании и трудовой книжки

    Ирина Каклюгина.

    Вместе с тем потребуется добавить копии документов, которые подтверждают профессиональные достижения.

    Затем, по словам Каклюгиной, заявку рассмотрят в комиссии Министерства спорта Подмосковья. Личное присутствие не потребуется.

    «По желанию можно будет посетить заседание комиссии. Это необходимо указать при заполнении электронного заявления», — отметила Ирина Каклюгина.

    Когда комиссия примет решение, результат направят в личный кабинет на портале госуслуг. Новой функцией в Московской области смогут воспользоваться около 4,7 тысячи тренеров и специалистов.

    Услуга доступна по ссылке. Ее перевели в онлайн специалисты Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.