Подмосковные тренеры смогут получить квалификационную категорию на сайте госуслуг

У тренеров Подмосковья появилась возможность подать заявление о присвоении квалификационной категории онлайн. Сделать это удастся благодаря порталу госуслуг.

Заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина уточнила, что нововведение касается сотрудников, осуществляющих спортивную подготовку, и иных специалистов по физической культуре.

Процедура несложная: при подаче заявления нужно загрузить сканы паспорта, диплома об образовании и трудовой книжки Ирина Каклюгина.

Вместе с тем потребуется добавить копии документов, которые подтверждают профессиональные достижения.

Затем, по словам Каклюгиной, заявку рассмотрят в комиссии Министерства спорта Подмосковья. Личное присутствие не потребуется.

«По желанию можно будет посетить заседание комиссии. Это необходимо указать при заполнении электронного заявления», — отметила Ирина Каклюгина.

Когда комиссия примет решение, результат направят в личный кабинет на портале госуслуг. Новой функцией в Московской области смогут воспользоваться около 4,7 тысячи тренеров и специалистов.

Услуга доступна по ссылке. Ее перевели в онлайн специалисты Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.